Арт-объект «РЯЗАНЬ 2020» пострадал от рук вандала

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-24T13:34:28+03:00

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Ранним утром 24 декабря, около 4.00, арт-объект сомнительного качества на Лыбедском бульваре в Рязани вновь пострадал, на сей раз - от рук вандала. Глава администрации города Елена Сорокина опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которую попало, как неизвестный из надписи «РЯЗАНЬ 2020» делает «ЯЗЬ 2020».

- Я прошу вас с уважением относиться к труду и усилиям тех людей, которые стремятся сделать что-то хорошее для своего города и его жителей, преобразить его и украсить, – обратилась Сорокина к горожанам.

Поступок вандала глава администрации назвала недопустимым и недостойным для любого человека и пообещала, что он не останется безнаказанным. Заявление в полицию по этому факту чиновники уже подали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/751455" frameborder="0"></iframe> Вандал в предновогодней Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU