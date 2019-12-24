Более 2 тысяч рязанцев посетили каток на Лыбедском бульваре

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-24T13:28:14+03:00

По вечерам стоимость билетов составляет 50 рублей, для детей до 7 лет - бесплатно

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С 14 по 23 декабря каток на Лыбедском бульваре посетили 2 250 горожан и гостей Рязани, сообщает пресс-служба администрации города. По информации властей, ежедневно на лед в самом центре Новогодней столицы выходят более 300 человек.

Напомним, вечером стоимость билета составляет 50 рублей, дети до 7 лет – катаются бесплатно. По вечерам на катке включают дополнительное освещение и музыкальное сопровождение, в выходные дни проводят развлекательные анимационные программы.

Как сообщили в управлении культуры, сооружение не является спортивным, поэтому на катке запрещено кататься на большой скорости, создавать опасные ситуации и мешать другим катающимся. Кроме того, на объекте также нет условий для обучения катанию детей.

СПРАВКА «КП»

Каток работает ежедневно с 10:00 до 23:00 с перерывами на подготовку льда. В будние и выходные дни с 10:00 до 14:00 часов сеансы катания бесплатны.

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ИСТОЧНИК KP.RU