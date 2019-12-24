Члены Совета Федерации от Рязанской области приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Члены Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов и Олег Ковалев приняли участие в традиционной новогодней акции «Подари детям праздник». Она проводится министерством образования и молодежной политики при поддержке Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» с 2009 года. В благотворительном марафоне принимают участие члены Совета Федерации от Рязанской области, члены фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, Рязанской областной и городской Думе, активисты регионального и местных отделений партии.
Фото: РОО "Единая Россия".
Сенаторы исполнили новогодние пожелания воспитанников Рязанской школы-интерната. Так, Игорь Морозов передал в подарок четырехклассникам Даниле и Ивану машинки на пульте управления. Олег Ковалев приобрел для ученика 6 класса Данилы «Лего Сити».
Подарки от сенаторов, а также поздравления с наступающим Новым годом и пожелания крепкого здоровья и успешной учебы воспитанникам передадут волонтеры-добровольцы из Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Фото: РОО "Единая Россия".
Благотворительный марафон продлится до 26 декабря. Новогодние елки с конвертами с письмами-пожеланиями от воспитанников школ-интернатов установлены в рязанских крупных торговых центрах. Все желающие могут присоединиться к акции «Подари детям праздник» и передать подарки волонтерам-добровольцам.
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ИСТОЧНИК KP.RU