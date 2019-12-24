Объединять три детских медучреждения в Рязани не будут
По Рязани прокатился слух, что грядет объединение перинатального центра, детской клинической больницы и детской поликлиники №3. Это повлекло бы за собой сокращение медицинского персонала, однако областной минздрав поспешил информацию опровергнуть:
- Накануне состоялось обсуждение проекта развития детского здравоохранения, предложенного врачом Областного клинического перинатального центра Светланой Петровой. (…) Было выражено единое мнение большинства собравшихся о том, что проект носит декларативный характер.
Как отмечает пресс-служба минздрава, автор не рассчитал экономический эффект, не уточнил источники финансирования, поставил уже достигнутые индикаторы, предусмотрел создание уже существующих служб. В итоге проекту не дали зеленый свет.
ИСТОЧНИК KP.RU