В Рязани автомобиль сбил мальчика, шедшего в школу

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-24T11:21:38+03:00

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В понедельник, 23 декабря, на улице Октябрьской в Рязани (поселок Приокский) в 7.50 возле дома №55 произошло ДТП. Автомобиль Hyundai, которым управлял 70-летний рязанец, сбил 11-летнего школьника. По предварительной информации, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы. Также зарегистрировано 36 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано семь нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU