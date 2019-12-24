От загоревшегося бензина погибла 45-летняя рязанка
Сасовские следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба рязанского управления Следкома. Дело возбудили в отношении местного 41-летнего жителя.
Трагедия произошла в середине октября в селе Шурмашь – в металлическом передвижном вагончике. Решив растопить печь-буржуйку, мужчина взял тряпку, плеснул на нее бензин и кинул в печь. Попав на тлеющие угли, горючее моментально вспыхнуло, начался пожар.
От пламени серьезно пострадала 45-летняя женщина. Позже от ожогов она скончалась в больнице.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU