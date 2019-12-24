В одном из крупнейших городов Рязанской области сменился прокурор

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-24T10:13:49+03:00

Новая вотчина Алексея Нумолова – Скопин и Скопинский район. До этого он работал в Ряжске и Сараях

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Алексей Нумолов стал Скопинским межрайонным прокурором. Теперь его зона ответственности - третий по численности населения город в Рязанской области и, собственно, Скопинский район.

До этого на протяжении почти 10 лет Алексей Федорович был прокурором соседнего Ряжского района и, наверняка, не понаслышке знаком с новой вотчиной. Еще раньше, с 2006-го по январь 2010-го, выпускник Мордовского госуниверситета возглавлял прокуратуру в Сараях.

Предшественник Нумолова в Скопине Евгений Бобылев по неназванным пока причинам ушел в отставку, причем местные говорили о его скором отлучении от должности еще в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU