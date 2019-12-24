В Рязани разыскивают мужчину, который исчез еще в 1995 году

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-24T09:42:41+03:00

Александр Захаркин пропал, когда ему было 17 лет, сейчас мужчине должно быть уже 41 год

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В производстве следователей Московского МСО Рязани находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Александра Захаркина, который пропал еще в апреле 1995 года. Последний раз его видели 8 апреля на территории Московского района. До настоящего времени его местонахождение не установлено. 31 января пропашему должно исполниться 42 года.

Описание внешности Александра Захаркина на 1995 год: рост 167 см, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, лоб скошен назад, глаза голубые, нос средний прямой, губы средние, волосы темно русые короткие спереди зачесаны назад, размер обуви - 39.

Особые приметы: на кисти правой руки татуировка – буква «С», на правом боку шрам от аппендицита длиной около 10 см. На правом плече жировки диаметром 8 мм.

Был одет: куртка болоньевая темно-синего цвета, в швах рукавов вставки красного цвета, спортивные брюки из эластика черного цвета, свитер темно-синего цвета с коричневым рисунком, рубашка хлопчатобумажная коричневого цвета, кроссовки белые с зеленым из замши, плавки коричневые.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всех, кто обладает информацией об Александре Захаркине, просьба сообщить в следователям по телефонам: 8 (4912) 34-02-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU