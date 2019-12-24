2019-12-24T09:22:51+03:00
Общество

На площади Театральной перенесли остановку для автобусов

Дорога в центре Рязани перекрыта из-за благотворительных новогодних представлений
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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24 декабря до 13:00 автобус №11 («площадь Театральная – поселок Борки») и автобус №22 («площадь Театральная – поселок Солотча») будут высаживать пассажиров в районе здания бывшего института культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По информации властей, причина временного переноса остановки — проведение благотворительных новогодних елок . В связи с этим на указанном участке с 07:30 перекрыли движение и установили знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

Напомним, в новогоднюю ночь перекроют центр Рязани и участок дороги в Песочне. На площади Ленина будет гудеть большая шоу-программа, в спальном районе – народное гулянье «Карнавальная ночь» (изучаем график).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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