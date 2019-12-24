На площади Театральной перенесли остановку для автобусов
24 декабря до 13:00 автобус №11 («площадь Театральная – поселок Борки») и автобус №22 («площадь Театральная – поселок Солотча») будут высаживать пассажиров в районе здания бывшего института культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
По информации властей, причина временного переноса остановки — проведение благотворительных новогодних елок . В связи с этим на указанном участке с 07:30 перекрыли движение и установили знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
Напомним, в новогоднюю ночь перекроют центр Рязани и участок дороги в Песочне. На площади Ленина будет гудеть большая шоу-программа, в спальном районе – народное гулянье «Карнавальная ночь» (изучаем график).
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ИСТОЧНИК KP.RU