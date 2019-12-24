Попытка Сергея Карабасова выйти из СИЗО обернулась неудачей
23 декабря Московский городской суд рассмотрел апелляцию на продление срока содержания под стражей для бывшего и.о. главы администрации Рязани. Очередная попытка Сергея Карабасова добиться смягчения меры пресечения и встретить Новый год дома обернулась неудачей.
Напомним, возглавлявший городскую исполнительную власть почти два года (и все это время – в статусе «временщика») экс-чиновник проходит по делу об «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадке. Причем Карабасов – единственный из обвиняемых, кто остается в СИЗО, потому как бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и подрядчик Михаил Пузанов находятся под домашним арестом.
Игровое оборудование, о махинациях с которым сообщили президенту Владимиру Путину, в итоге нашлось, но уголовное дело о мошенничестве возбудили.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Работа в подвешенном состоянии: почему Сергей Карабасов не смог убедить рязанцев в своей эффективности?
Еще до задержания в аэропорту экс-градоначальника политологи и представители власти порассуждали с нами о причинах отставки и.о. главы администрации города и ожиданиях от его сменщика (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU