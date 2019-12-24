Попытка Сергея Карабасова выйти из СИЗО обернулась неудачей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-24T09:09:04+03:00

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23 декабря Московский городской суд рассмотрел апелляцию на продление срока содержания под стражей для бывшего и.о. главы администрации Рязани. Очередная попытка Сергея Карабасова добиться смягчения меры пресечения и встретить Новый год дома обернулась неудачей.

Напомним, возглавлявший городскую исполнительную власть почти два года (и все это время – в статусе «временщика») экс-чиновник проходит по делу об «исчезнувшей» из Лесопарка детской площадке. Причем Карабасов – единственный из обвиняемых, кто остается в СИЗО, потому как бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и подрядчик Михаил Пузанов находятся под домашним арестом.

Игровое оборудование, о махинациях с которым сообщили президенту Владимиру Путину, в итоге нашлось, но уголовное дело о мошенничестве возбудили.

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Еще до задержания в аэропорту экс-градоначальника политологи и представители власти порассуждали с нами о причинах отставки и.о. главы администрации города и ожиданиях от его сменщика (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU