Рязанских владельцев садовых участков грозятся лишить их из-за строительства Южного обхода
В следующем году планируется начать строительство первой очереди Южного обхода Рязани. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
– Сейчас первый год проектирования, в следующем мы продолжим, и, вероятно, начнем строительство первого участка. Это огромный проект, который поможет разгрузить центр города, – отметил глава региона.
Как нам стало известно, неизвестные люди пугают членов садового товарищества «Коммунальник» в поселке Храпово тем, что их попросту лишать участков, когда начнется строительство Южного обхода. Вопрос, касающийся этого аспекта, на прошедшей в «Точке кипения» главе региона никто не задал.
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ИСТОЧНИК KP.RU