2019-12-23T19:41:11+03:00
Общество

Новомичуринским чиновникам закон не писан, или они сами писать не умеют

Прокурорская проверка выявила факты, когда представители власти в Новомичуринске игнорировали обращения жителей – письменного ответа они так и не дождались
Антон ВОХЕЧ
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В ходе прокурорских проверок, проведенных в ряде муниципальных предприятий города Новомичуринска, выявлены нарушения требований Федерального закона РФ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Прокуроры установили, что на обращения письменный ответ заявителям не давался – это является нарушением требований действующего законодательства. По результатам проверки прокуратурой района в отношении виновных должностных лиц возбуждались дела об административных правонарушениях.

За текущий год вынесено 4 постановления о возбуждении подобных дел, два из которых рассмотрены и удовлетворены. Должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новомичуринским чиновникам закон не писан, или они сами писать не умеют
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