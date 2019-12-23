Известные российские актеры сыграют в Рязани в спектакле «Здравствуй, папа, Новый Год»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-23T17:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

5 января на сцене рязанского МКЦ покажут спектакль по пьесе Олега Антонова, которая, в свое время, стала сценарием к фильму «Сирота казанская». За ее постановку взялся режиссер, продюсер, но, в первую очередь, конечно же, прекрасный и любимый нами актер Александр Семчев.

Рассказывая об этой работе, он подчеркнул, что смешной и забавной, эта добрая и вечно актуальная история, выглядит только на первый взгляд. И действительно, весь антураж, и все каноны комедии положений вроде бы налицо. Но если копнуть глубже — все не так уж весело. Ведь, по сути, в доме героини встречаются трое одиноких мужчин.

Если совсем коротко, речь о девушке решившей разыскать своего отца, которого никогда не видела. Все ее знания ограничиваются именем и тем, что ее родители познакомились на курорте, в пансионате «Солнечный». На опубликованное в газете письмо матери откликаются сразу трое, каждый из которых искренне верит, что он и есть отец Насти. И все они приезжают к своей предполагаемой дочери 31-го декабря, в канун Нового года. У жениха Насти сначала закрадываются подозрения относительно того, а не мошенничество ли все это? Нет ли здесь некого корыстного мотива? Но в конечном итоге… впрочем, чем все закончится и возможны ли чудеса в новогоднюю ночь, вы узнаете, лишь погрузившись в эту невероятную историю, сыгранную, а вернее прожитую блистательным составом наших любимых артистов: Ольгой Лифенцевой, Александром Пашковым, Сергеем Рудзевичем, Владимиром Долинским, Андреем Леоновым, Анатолием Васильевым и Александром Семчевым, который эту новогоднюю сказку и поставил.

Начало спектакля в 19:00.

Билеты можно приобрести на портале единого билетного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU