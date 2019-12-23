2019-12-23T17:42:38+03:00
Общество

В рязанской глубинке детскую площадку закрывают на замок

Так местная администрация пытается защитить новый объект от вандалов
Антон КОНОВАЛОВ
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В селе Можары Сараевского района установленную по программе местных инициатив детскую площадку закрывают на ключ. Люди, особенно участвовавшие в софинансировании проекта, негодуют: мы платили, а нас не пускают?!

Глава Можарского сельского поселения Михаил Строилов подтвердил, что абы кто новый объект действительно не посетит, зато, мол, будет меньше шансов у вандалов:

- Да, мы действительно закрываем площадку на ключ. И делаем это с той целью, чтобы ее не разломали. Построить ее было не так-то просто, - приводит слова Строилова издательство «Пресса».

Ключ от замка отдали в здешний детский сад: приходите, берите, но не забывайте снова закрывать и возвращать. Притом неясно, что делать, если в учреждении никого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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