В воскресенье в Рязанской области случился смертельный пожар
За неделю, с 16 по 22 декабря, два человека погибли на пожарах в Рязанской области. Один из них, 57-летний мужчина, стал жертвой ЧП на улице Ворошилова в селе Путятино, где горел частный дом.
Жизнь второго в воскресенье унес пожар в квартире в селе Глядково Сасовского района. Тогда же другого мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.
Региональное ГУ МЧС сообщает, что четырех человек огнеборцы спасли, причем двоих – 20 декабря из вспыхнувшего цеха предприятия по производству уайт-спирита на проезде Яблочкова в Рязани. Одного из спасенных доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU