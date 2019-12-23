2019-12-23T16:10:45+03:00
Общество

В воскресенье в Рязанской области случился смертельный пожар

Случай в селе Глядково – второй такой за минувшую неделю
Антон КОНОВАЛОВ
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За неделю, с 16 по 22 декабря, два человека погибли на пожарах в Рязанской области. Один из них, 57-летний мужчина, стал жертвой ЧП на улице Ворошилова в селе Путятино, где горел частный дом.

Жизнь второго в воскресенье унес пожар в квартире в селе Глядково Сасовского района. Тогда же другого мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Региональное ГУ МЧС сообщает, что четырех человек огнеборцы спасли, причем двоих – 20 декабря из вспыхнувшего цеха предприятия по производству уайт-спирита на проезде Яблочкова в Рязани. Одного из спасенных доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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