2019-12-23T15:02:16+03:00
Общество

У Почетного гражаданина Рязани – день рождения

Глава горадминистрации вручила Юлии Балакиной грамоту и цветы
Антон ВОХЕЧ
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Юлия Балакина и Елена Сорокина. Фото: пресс-служба горадминистрации.Юлия Балакина и Елена Сорокина. Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Юлия Николаевна родилась 19 декабря 37-го в Шацке. Окончила Рязанский государственный педагогический институт. С 1963 года работала учителем физики в школах областного центра. Позднее работала заместителем директора средней рязанской школы №3. Несколько лет подряд возглавляла городское объединение учителей физики. В качестве грамотного методиста проводила открытые уроки, семинары.

В 1975 году стала директором школы-новостройки №57 в микрорайоне Южный и работала в этой должности 33 года. Юлия Николаевна проводила авторские методические курсы для молодых руководителей школ, защитила высшую квалификационную категорию управленца.

В сентябре 1995 года педагогу присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани». 23 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила Юлию Балакину с днем рождения, вручила Почетную грамоту и цветы. Об этом размещена информация на сайте горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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