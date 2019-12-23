2019-12-23T14:10:54+03:00
Происшествия

Обвиняемый в убийстве двух рязанских пенсионеров предстанет перед судом

Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сасовском районе завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве, сопряженном с разбоем. Перед судом предстанет местный житель, который, как полагают правоохранительные органы, в феврале 2019 года расправился с супругами-пенсионерами.

Как сообщала «Комсомолка», муж и жена занимались ростовщичеством Они погибли от руки игромана, который спустил в автоматах 2 миллиона рублей. Убийца обесточил дом, несколько раз ударил ножом вышедшего на крыльцо хозяина, а хозяйку застал в коридоре и воткнул клинок ей в грудь.

Из дома пенсионеров мужчина вынес 70 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вывоз мусора в Рязанской области станет дешевле
У Почетного гражаданина Рязани – День рождения
Обвиняемый в убийстве двух рязанских пенсионеров предстанет перед судом
Новую БСМП введут в эксплуатацию 25 декабря
Единый ресурс застройщиков помогает людям задуматься о том, за что они платят
Конфуз с елкой губернатор назвал бесплатной рекламой «Новогодней столицы»
Любимов о тестах на наркотики: Если бы я что-то покуривал, вы бы заметили
Губернатор назвал причину массовой гибели птиц в Рязани
Депутаты областной Думы поздравили воспитанников школы-интерната
На трассе «Каспий» в Рязанской области женщину сбил грузовик
Иду на таран: пьяный таджик на легковушке разбил пять автомобилей
В преддверии праздников минтранс обратился к рязанским автомобилистам
В Рязанской области обнаружили бешеных кошек и овцу
Рязанцы жалуются на навязчивых голубятников в центре города
Еще один рязанец стал участником проекта «Дом 2»
ХК «Рязань» догнал соперника в серии буллитов, но все же уступил
МХК «Рязань» вместе с болельщиками провел благотворительную акцию
Под конец декабря в Рязанской области потеплеет до +8 градусов
В следующем году в Рязани появится еще 41 «умный светофор»
Водителя, грубо нахамившего рязанке, отстранили от работы
Рязанка, обматеренная водителем маршрутки, обратилась в полицию
В Клепиковском районе Niva влетела в дерево
На фестивале «ПирожОК» рязанцы разобрали изделия за несколько часов
Рязанское управление МЧС выпустило метеопредупреждение
Рязанские регбисты проиграли московскому «Спартаку»
В снесенном в центре Рязани старинном доме хотели сделать музей
В Рязани снова начался массовый падеж птиц
Рецидивист с пышными усами: в Рязани 27-летний наркоман ограбил аптеку