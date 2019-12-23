Обвиняемый в убийстве двух рязанских пенсионеров предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-23T14:10:54+03:00

Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок

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В Сасовском районе завершено расследование уголовного дела о двойном убийстве, сопряженном с разбоем. Перед судом предстанет местный житель, который, как полагают правоохранительные органы, в феврале 2019 года расправился с супругами-пенсионерами.

Как сообщала «Комсомолка», муж и жена занимались ростовщичеством Они погибли от руки игромана, который спустил в автоматах 2 миллиона рублей. Убийца обесточил дом, несколько раз ударил ножом вышедшего на крыльцо хозяина, а хозяйку застал в коридоре и воткнул клинок ей в грудь.

Из дома пенсионеров мужчина вынес 70 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU