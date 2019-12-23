Единый ресурс застройщиков помогает людям задуматься о том, за что они платят

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-23T12:56:26+03:00

По итогам 2019 года «Vellcоm Dom на Ленкома» и «Vellcоm Dom на Московском» вошли ТОП-5 ЖК по Рязанской области

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Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП) по строительству и жилищной политике совместно с Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА) завершает масштабное исследование потребительских характеристик жилых комплексов-новостроек.

Автоматизированной оценкой потребительских качеств ВСЕХ жилых комплексов РФ занимается ЕРЗ (единый ресурс застройщиков). Это уникальный проект, который анализирует продажи новостроек, их качество и ранжирует по набранным баллам. Результаты ранжирования предназначены, в том числе для помощи покупателям новостроек в выборе наиболее подходящего для них жилого комплекса, дома, квартиры.

По итогам 2019 года «Vellcоm Dom на Ленкома» и «Vellcоm Dom на Московском» вошли ТОП-5 ЖК по Рязанской области.

В холдинге нам подтвердили эту информацию и добавили, что не планируют останавливаться на достигнутом и по этим ЖК и по новым.

Все жилые комплексы, строящиеся в России, оцениваются по 106 параметрам, которые определяют качество квартиры, подъезда, входной группы, дома, парковки, двора, близлежащих территорий, а также шаговую доступность инфраструктуры.

Главным фактором, который влияет на выбор жилья в нашем городе является по-прежнему цена. Поэтому большинство покупателей нацелены на предложения, которые сочетают в себе относительно доступную цену, и качество дома и территории, на которой он расположен. Но что получат будущие жильцы таких ЖК по результатам исследования портала видно. Вот поэтому стоит уже сейчас задуматься, за что вы платите и какой будет ваша новая квартира.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU