Депутаты областной Думы поздравили воспитанников школы-интерната

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-23T11:31:23+03:00

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В Рязанской области продолжается традиционная новогодняя благотворительная акция «Подари детям праздник». Она проводится министерством образования и молодежной политики при поддержке Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» с 2009 года.

20 декабря к акции присоединись члены фракции «Единая Россия» в региональном парламенте. Член Генерального совета партии, лидер рязанских единороссов, председатель областной Думы Аркадий Фомин и депутаты Александр Шевырев, Татьяна Баринова, Михаил Агапкин, Сергей Лукьянов, Александр Жукаев передали воспитанникам Рязанской школы-интерната новогодние подарки.

— Вот уже десятый год мы проводим благотворительный марафон «Подари детям праздник». В акции принимают участие члены Совета Федерации от Рязанской области, члены фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, Рязанской областной и городской Думе, активисты регионального и местных отделений партии, — отметил Аркадий Фомин. — В канун Нового года мы вместе с депутатами выступаем в роли Деда Мороза и приобретаем подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как рассказал секретарь регионального отделения партии, он исполнил новогодние мечты двух мальчишек.

— Хочу пожелать двум Никитам, чтобы они встретили этот Новый год с хорошим настроением, — сказал Аркадий Фомин.

В свою очередь Александр Шевырев рассказал, что вместе с коллегами участвует в акции каждый год. «Также депутаты фракции «Единая Россия» организуют праздники и передают подарки детям в своих избирательных округах», — добавил он.

— В этом году я впервые в качестве депутата областной Думы принимаю участие в традиционном благотворительном мероприятии, — поделилась Татьяна Баринова. — Очень приятно, когда можно исполнить чье-то желание, порадовать детей нашими подарками. Надо спешить делать добрые дела, чтобы праздник пришел в каждый дом и все юные рязанцы почувствовали прекрасный праздник Новый год.

Благотворительный марафон продлится до 26 декабря. Новогодние елки с конвертами с письмами-пожеланиями от воспитанников школ-интернатов установлены в крупных торговых центрах Рязани. Все желающие могут присоединится к акции «Подари детям праздник» и передать подарки волонтерам-добровольцам.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU