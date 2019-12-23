В преддверии праздников минтранс обратился к рязанским автомобилистам

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-23T09:19:20+03:00

В условиях предновогодней суеты нужно быть особенно внимательными и аккуратными

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области в преддверии Нового года и последующих праздничных дней опубликовало обращение. Опыт прошлых лет показывает, что в предпраздничной суете с увеличением интенсивности движения возрастает и количество ДТП, поэтому автомобилистам нужно быть особенно внимательными и аккуратными.

«Призываем вас неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, быть предельно внимательными в местах организованного выхода пешеходов, особенно детей», призывают чиновники.

Тем более, в связи со статусом «Новогодней столицы» власти ждут наплыва туристов, многие из которых с Рязанью незнакомы, а ограничения движения в связи с праздничными мероприятиями уплотнят трафик еще сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU