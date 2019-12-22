ХК «Рязань» догнал соперника в серии буллитов, но все же уступил
Очередная домашняя серия для ХК «Рязань» складывается пока не лучшим образом. После двух поражений (в основное время от казанского «Барса» (Казань) и в овертайме от «Торпедо-Горький») клуб из города на Оке мечтал о реванше в матче с «Ростовом».
Но легкой встреча не получилось. За все три периода и овертайм командам так и не удалось забросить ни одной шайбы. Дело дошло до буллитов. Рязанцы все время находились в роли догоняющих, но все же смогли основную серию бросков довести до счета 2-2.
С первыми дополнительными буллитами вратари справились, а вот далее Савва Андреев («Ростов») смог переиграть Сергея Большакова (ХК «Рязань»), тогда как Павел Горохов (ХК «Рязань») при ответном исполнении буллита попал в штангу.
«Ростов» в серии буллитов оказался сильнее и увозит из Рязани два зачетных очка.
Уже в понедельник ХК «Рязань» продолжит серию игрой против воронежского «Бурана».
Павел Горохов в основной серии буллитов свой броков реализовал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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