ХК «Рязань» догнал соперника в серии буллитов, но все же уступил

СЕГОДНЯ 22:04 2019-12-22T22:16:37+03:00

Борьбы в матче было очень много.

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Очередная домашняя серия для ХК «Рязань» складывается пока не лучшим образом. После двух поражений (в основное время от казанского «Барса» (Казань) и в овертайме от «Торпедо-Горький») клуб из города на Оке мечтал о реванше в матче с «Ростовом».

Но легкой встреча не получилось. За все три периода и овертайм командам так и не удалось забросить ни одной шайбы. Дело дошло до буллитов. Рязанцы все время находились в роли догоняющих, но все же смогли основную серию бросков довести до счета 2-2.

С первыми дополнительными буллитами вратари справились, а вот далее Савва Андреев («Ростов») смог переиграть Сергея Большакова (ХК «Рязань»), тогда как Павел Горохов (ХК «Рязань») при ответном исполнении буллита попал в штангу.

«Ростов» в серии буллитов оказался сильнее и увозит из Рязани два зачетных очка.

Уже в понедельник ХК «Рязань» продолжит серию игрой против воронежского «Бурана».

Павел Горохов в основной серии буллитов свой броков реализовал.

ИСТОЧНИК KP.RU