МХК «Рязань» вместе с болельщиками провел благотворительную акцию
Болельщики и молодые рязанские хоккеисты впервые провели совместную акцию под названием «День добрых дел». 20 декабря они побывали в «Рязанском Доме ребенка», куда привезли новогодние подарки и различные необходимые вещи. Среди них кровати-манежи, памперсы, ортопедические коврики, принадлежности по уходу за ребенком, игрушки и сладости. Об этом сообщил нашему изданию специалист по работе с болельщиками ХК «Рязань».
Воспитатели Дома ребенка провели экскурсию для гостей, показали, как и где играют и растут малыши, а также рассказали об особенностях ухода и воспитания детей, попавших к ним.
- Именно благодаря неравнодушным людям здесь получается создать уют и в преддверии Нового года подарить малышам праздник, - подчеркнула одна из них.
- К сожалению, поехать вместе с нами у хоккеистов основной команды не получилось из-за подготовки к предстоящим домашним играм, но нас поддержали игроки «молодежки», - рассказал организатор акции Дмитрий Федоров. - Обещаем такие визиты превратить в непрерывную добрую традицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU