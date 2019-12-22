МХК «Рязань» вместе с болельщиками провел благотворительную акцию

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-22T18:03:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Болельщики и молодые рязанские хоккеисты впервые провели совместную акцию под названием «День добрых дел». 20 декабря они побывали в «Рязанском Доме ребенка», куда привезли новогодние подарки и различные необходимые вещи. Среди них кровати-манежи, памперсы, ортопедические коврики, принадлежности по уходу за ребенком, игрушки и сладости. Об этом сообщил нашему изданию специалист по работе с болельщиками ХК «Рязань».

Воспитатели Дома ребенка провели экскурсию для гостей, показали, как и где играют и растут малыши, а также рассказали об особенностях ухода и воспитания детей, попавших к ним.

- Именно благодаря неравнодушным людям здесь получается создать уют и в преддверии Нового года подарить малышам праздник, - подчеркнула одна из них.

- К сожалению, поехать вместе с нами у хоккеистов основной команды не получилось из-за подготовки к предстоящим домашним играм, но нас поддержали игроки «молодежки», - рассказал организатор акции Дмитрий Федоров. - Обещаем такие визиты превратить в непрерывную добрую традицию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

ХК «Рязань» начнет чемпионат в Казани

Завершат «горожане» сезон домашним матчем с «Торпедо-Горький» (ПОДРОБНОСТИ)

ХК «Рязань» сыграл с болельщиками

Заключительный матч сезона запомнится надолго (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU