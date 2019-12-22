Под конец декабря в Рязанской области потеплеет до +8 градусов

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-22T17:02:04+03:00

Зима явно «в ударе» – подарит нам еще и дожди

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 23 декабря.

По информации синоптиков, в понедельник будет облачно. Осадки до 2,5 миллиметра (в пересчете на воду). Ветер юго-восточный и южный, 7-12 метров в секунду.

Вниманию водителей: ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица!

Температура воздуха ночью по области -1…+4°С, днем столбики термометров поднимутся до +3…+8ºС.

Кстати, в Рязани самым теплым 23 декабря было всего четыре года назад: в 2015-м в этот день потеплело почти до +5ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU