В следующем году в Рязани появится еще 41 «умный светофор»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-22T15:30:57+03:00

Вопрос обсудили на совещании, посвященном итогам реализации нацпроекта «БКАД» в 2019 году. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Объекты включают тот или иной сигнал в зависимости от потока машин

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В рязанском минстрансе обсудили внедрение «умных светофоров». Эта система – часть проекта по развитию в регионе интеллектуальных транспортных систем, сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от потока автомобилей, которые едут в том или ином направлении, такой светофор автоматически выстраивает продолжительность сигналов.

За последние 5 лет в Рязани система, называемая адаптивной, установлена на 83 светофорах. По информации специалистов, это уже увеличило пропускную способность перекрестков облцентра.

Теперь же данные со всех действующих объектов хотят собирать в одну информационную базу, но для этого еще нужно создать технологическую основу.

Тем временем число самих «умных светофоров» в Рязани будет расти – в 2020 году планируют оснастить необходимым оборудованием еще 41 объект.

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Теперь будут моделировать ситуации и разрабатывать проекты – менять придется многое, включая разметку и работу светофоров. Тема, мягко говоря, не нова: мы, с помощью экспертов, этот вопрос подробно изучили еще 5 лет назад (ПОДРОБНЕЕ)

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ИСТОЧНИК KP.RU