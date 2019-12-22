В следующем году в Рязани появится еще 41 «умный светофор»
В рязанском минстрансе обсудили внедрение «умных светофоров». Эта система – часть проекта по развитию в регионе интеллектуальных транспортных систем, сообщает пресс-служба ведомства.
В зависимости от потока автомобилей, которые едут в том или ином направлении, такой светофор автоматически выстраивает продолжительность сигналов.
За последние 5 лет в Рязани система, называемая адаптивной, установлена на 83 светофорах. По информации специалистов, это уже увеличило пропускную способность перекрестков облцентра.
Теперь же данные со всех действующих объектов хотят собирать в одну информационную базу, но для этого еще нужно создать технологическую основу.
Тем временем число самих «умных светофоров» в Рязани будет расти – в 2020 году планируют оснастить необходимым оборудованием еще 41 объект.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани определились с пилотными участками для выделенной полосы
Теперь будут моделировать ситуации и разрабатывать проекты – менять придется многое, включая разметку и работу светофоров. Тема, мягко говоря, не нова: мы, с помощью экспертов, этот вопрос подробно изучили еще 5 лет назад (ПОДРОБНЕЕ)
На дороге в Рязани установили новую комплексную систему безопасности
При появлении пешехода здесь включается дополнительное оповещение (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU