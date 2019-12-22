Водителя, грубо нахамившего рязанке, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-22T13:28:12+03:00

После выяснения всех обстоятельств, матерщинника могут и вовсе уволить

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В воскресенье, 22 декабря, администрация Рязани сообщила о мерах, принятых после обнародования конфликта жительницы города и водителя маршрутки №73.

Напомним, гневная запись в соцсетях появилась накануне. Женщина рассказала, что не смогла оплатить проезд в микроавтобусе картой – терминал выдавал ошибку. На просьбу перезагрузить устройство водитель разразился нецензурной бранью и потребовал покинуть салон.

Женщина с другом оплатили проезд другой картой, одновременно выясняя у шофера его имя. Вместо ответа он послал их еще дальше, чем прежде, а дождавшись, когда люди выйдут из салона, попытался уехать. Пассажиры сделать этого не дали и вызвали полицию.

Теперь в дело вмешалась администрация города. По информации чиновников, водителя уже отстранили от работы. Сейчас идет проверка: опрашивают и его, и коллег-маршрутчиков, которые во время конфликта на конечной остановке «улица Новоселов, 60» были здесь же.

– В понедельник будет принято решение о расторжении с ним трудового разговора, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU