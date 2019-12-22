2019-12-22T12:18:01+03:00
Происшествия

В Клепиковском районе Niva влетела в дерево

Пострадал водитель
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Днем в субботу, 21 декабря, в Рязанской области произошло ДТП. Авария случилась около полудня на 217 километре дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», сообщает издательство «Пресса».

Niva Chevrolet ехал в сторону Касимова. По предварительной информации, водитель превысил скорость, не справился с управлением, и легковушка улетела в правый кювет – здесь автомобиль врезался в дерево. Водитель, к счастью, отделался травмами.

Напомним, накануне вечером авария случилась в Новомичуринске: на регулируемом перекрестке столкнулись сразу три автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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