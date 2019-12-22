На фестивале «ПирожОК» рязанцы разобрали изделия за несколько часов
В субботу, 21 декабря, в Рязани прошел гастрономический фестиваль «ПирожОК 2020». Вдоль улицы Почтовой выстроились 14 ярмарочных домиков, здесь же организовали развлекательную программу, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
Производители не только привезли свои изделия, но и боролись за звания «Самого вкусного рязанского пирожка» и «Самого красивого пирога».
Голосование шло в интернете. По его итогам в первой номинации победило МП «Детское питание», во второй – столовая «По Щучьему велению». Оба предприятия в качестве приза получили сертификаты на 20 тысяч рублей от ООО «Русские мельницы» – на такую сумму они теперь смогут получить здесь муку.
По итогам фестиваля посчитали и съеденное – за несколько часов горожане смели около 2 тысяч пирожков.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU