На фестивале «ПирожОК» рязанцы разобрали изделия за несколько часов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-22T11:11:03+03:00

В общей сложности отведали больше 2 тысяч пирожков

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В субботу, 21 декабря, в Рязани прошел гастрономический фестиваль «ПирожОК 2020». Вдоль улицы Почтовой выстроились 14 ярмарочных домиков, здесь же организовали развлекательную программу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Производители не только привезли свои изделия, но и боролись за звания «Самого вкусного рязанского пирожка» и «Самого красивого пирога».

Голосование шло в интернете. По его итогам в первой номинации победило МП «Детское питание», во второй – столовая «По Щучьему велению». Оба предприятия в качестве приза получили сертификаты на 20 тысяч рублей от ООО «Русские мельницы» – на такую сумму они теперь смогут получить здесь муку.

По итогам фестиваля посчитали и съеденное – за несколько часов горожане смели около 2 тысяч пирожков.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU