Рязанское управление МЧС выпустило метеопредупреждение
Туман и гололед пришли минимум на сутки
Фото: Архив "КП".
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Утром в воскресенье, 22 декабря, Главное Управление МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие часы в области местами будет туман – видимость упадет до 100-500 метров. На дорогах гололедица.
Те же погодные условия сохранятся до утра понедельника, 23 декабря.
Напомним, Единый номер вызова экстренных служб – 101.
Единый «телефон доверия» регионального УМЧС – 8 (4912) 21-63-04.
ИСТОЧНИК KP.RU