2019-12-22T10:25:21+03:00
Общество

Рязанское управление МЧС выпустило метеопредупреждение

Туман и гололед пришли минимум на сутки
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 22 декабря, Главное Управление МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие часы в области местами будет туман – видимость упадет до 100-500 метров. На дорогах гололедица.

Те же погодные условия сохранятся до утра понедельника, 23 декабря.

Напомним, Единый номер вызова экстренных служб – 101.

Единый «телефон доверия» регионального УМЧС – 8 (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На фестивале «ПирожОК» рязанцы разобрали изделия за несколько часов
Рязанское управление МЧС выпустило метеопредупреждение
Рязанские регбисты проиграли московскому «Спартаку»
В снесенном в центре Рязани старинном доме хотели сделать музей
В Рязани снова начался массовый падеж птиц
Рецидивист с пышными усами: в Рязани 27-летний наркоман ограбил аптеку
На улице Праволыбедской снесли старинный деревянный дом
В центре Новомичуринска произошло массовое жесткое ДТП
Зампред рязанского правительства стала призером в стрельбе из снайперской винтовки
Рязанцев позвали на уборку в старинную усадьбу на улице Щедрина
После пожара на заводе растворителей в Рязани оценили состояние воздуха
В Скопине прошел митинг в поддержку жителей поселка Желтухинский
Региональное отделение «Единой России» организовало новогодний праздник для детей партийцев
Появилась официальная информация о ДТП на рязанской трассе с двумя погибшими и семью пострадавшими
Пушистый воришка: рязанские рыбаки подкармливают дикого хорька
Полиция рассказала о масштабном рейде в Рязани
Улицу Ленинского Комсомола в Рязани перекрыли
С самой актуальной новогодней елки в Рязани украли два противогаза
Руководителем рязанской «Деловой России» стал Дмитрий Иванков
В Рязани горело предприятие по производству растворителя
Стало известно, насколько в Рязани с Нового года подорожают квартиры
Рязань может стать Городом трудовой доблести
В Рязани девушка на «Ниве» протаранила Nissan Almera
Генпрокуратура: рязанское правительство нарушало законы в сфере ЖКХ
Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали
На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей