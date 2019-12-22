Рязанское управление МЧС выпустило метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-22T10:25:21+03:00

Туман и гололед пришли минимум на сутки

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Утром в воскресенье, 22 декабря, Главное Управление МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение со ссылкой на данные регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие часы в области местами будет туман – видимость упадет до 100-500 метров. На дорогах гололедица.

Те же погодные условия сохранятся до утра понедельника, 23 декабря.

Напомним, Единый номер вызова экстренных служб – 101.

Единый «телефон доверия» регионального УМЧС – 8 (4912) 21-63-04.

ИСТОЧНИК KP.RU