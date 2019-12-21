2019-12-21T23:12:31+03:00
Спорт

Рязанские регбисты проиграли московскому «Спартаку»

Ни министерство спорта, ни РК «Рязань» результат матча не озвучивают
Яков РЫКОВ
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Фото: министерство спорта Рязанской области.Фото: министерство спорта Рязанской области.
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21 декабря прошла товарищеская встреча рязанских регбистов против РК «Спартак» (Москва). Счет встречи и результат региональное министерство спорта решило не озвучивать. Но, судя по всему, победили московские спортсмены.

«Благодарим соперника за игру и гостеприимство! Спасибо болельщикам за поддержку! Сегодняшний матч остался за нами», — говорится в сообщении РК «Спартак» (Москва).

Фото: министерство спорта Рязанской области.

Фото: министерство спорта Рязанской области.

Но главное даже не в результате, как справедливо отметил один из болельщиков, для рязанцев эта игра — «неоценимый опыт и только положительные эмоции».

Фото: министерство спорта Рязанской области.

Фото: министерство спорта Рязанской области.

Напомним, рязанский регбийный клуб регби основан 11 сентября 2013 года. РК «Рязань» становился серебряным призером ЦФО по регби-7 в Орле, бронзовым призером кубка им. генерала И.В. Болдина и серебряным призером Stupino sevens.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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