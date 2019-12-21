В Рязани снова начался массовый падеж птиц

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-21T15:23:06+03:00

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В Рязани в очередной раз нашли мертвых птиц. На этот раз трупики пернатых обнаружили перед заводом «Теплоприбор» на Куйбышевском шоссе, сообщается в Instagram-аккаунте RZN Life.

«Еще позавчера их не было», — пишет автор снимков.

Напомним, последнее сообщение о мертвых птицах в Рязани было 8 декабря. Тогда горожане нашли четыре мертвых особи на улице Березовой (читать подробнее).

Рязанские власти пока не дают официальных комментариев и не называют официальных причин гибели птиц. Хотя ранее один из специалистов-орнитологов осмотрел умерших в Рязани птиц и пришел к выводу, что во всех случаях отравляющие вещества поступили в организм из воздуха (читать подробнее).

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Пока жители гадают, в чем причина, специалисты дают неутешительные прогнозы, а власти делают вид, что все хорошо (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU