В Рязани снова начался массовый падеж птиц
В Рязани в очередной раз нашли мертвых птиц. На этот раз трупики пернатых обнаружили перед заводом «Теплоприбор» на Куйбышевском шоссе, сообщается в Instagram-аккаунте RZN Life.
«Еще позавчера их не было», — пишет автор снимков.
Напомним, последнее сообщение о мертвых птицах в Рязани было 8 декабря. Тогда горожане нашли четыре мертвых особи на улице Березовой (читать подробнее).
Рязанские власти пока не дают официальных комментариев и не называют официальных причин гибели птиц. Хотя ранее один из специалистов-орнитологов осмотрел умерших в Рязани птиц и пришел к выводу, что во всех случаях отравляющие вещества поступили в организм из воздуха (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU