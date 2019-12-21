2019-12-21T13:56:44+03:00
Происшествия

Рецидивист с пышными усами: в Рязани 27-летний наркоман ограбил аптеку

Мужчина зашел в торговый зал под видом посетителя и стащил с витрины аппарат для измерения артериального давления
Яков РЫКОВ
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Рецидивист с пышными усами: в Рязани 27-летний наркоман ограбил аптеку.Рецидивист с пышными усами: в Рязани 27-летний наркоман ограбил аптеку.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Полицейские раскрыли ограбление аптеки на улице Октябрьская в микрорайоне Приокский, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратилась директор аптеки, которая рассказала, что неизвестный мужчина прямо у нее на глазах похитил с витрины новый аппарат для измерения артериального давления.

Оперативники выяснили, что грабитель, войдя в торговый зал под видом посетителя, дождался удобного момента, когда провизор отошла от кассового окошка за товаром, и, просунув руку, забрал тонометр. Работники аптеки попытались остановить его, но он, угрожая расправой, быстро вышел на улицу и скрылся.

Проанализировав записи камер видеонаблюдения, установленных в аптеке, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался раннее судимый за незаконный оборот наркотиков 27-летний житель Рязанской области.

Мужчина обладал яркой внешностью и, хотя пытался скрыться под черной шапкой, но большие темные усы и забинтованную из-за травмы руку от глаз окружающих спрятать было сложно.

В этот же день его задержали во время покупки алкоголя.

По предварительным данным, во время ограбления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Похищенный прибор рецидивист сбыл случайным знакомым, а полученные деньги потратил на спиртное и наркотики.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Рецидивист с пышными усами: в Рязани 27-летний наркоман ограбил аптеку
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