2019-12-21T09:28:33+03:00
Спорт

Зампред рязанского правительства стала призером в стрельбе из снайперской винтовки

Анна Рослякова заняла третье место на Кубке командующего войсками Западного военного округа
Александр РАДЫГИН
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Анна Рослякова стреляет из СВД. Фото: правительство Рязанской области.Анна Рослякова стреляет из СВД. Фото: правительство Рязанской области.
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В Санкт-Петербурге прошли соревнования по стрельбе из штатного оружия на Кубок командующего войсками Западного военного округа. Третье место заняла первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, которая стреляла в том числе из снайперской винтовки Драгунова, сообщает пресс-служба облправительства.

ДОСЬЕ «КП»

Родилась 10 августа 1983 года в Рязани.

В 2005 году окончила с отличием Академию ФСИН.

С 2009 года работала в правовом управлении администрации Рязани.

В 2017 году занимает должность заместителя министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области. С 19 сентября 2017 года исполняла обязанности министра. 23 января 2018 года назначена министром.

11 декабря 2018 года назначена на должность заместителя председателя правительства Рязанской области, а спустя несколько месяцев стала первым зампредом облправительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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