Региональное отделение «Единой России» организовало новогодний праздник для детей партийцев

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-20T18:15:02+03:00

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20 декабря в Рязанском театре драмы состоялся новогодний праздник, организованный региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Крепкая семья». Мероприятие посетили более 400 детей и подростков из всех районов Рязанской области и города Рязани.

— В преддверии Нового года региональное отделение партии традиционно организует для ребят из малоимущих и многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья из областного центра и районов посещение новогодних елок в учреждениях культуры Рязани. Также на представления приглашаются дети партийцев местных отделений, активно участвующих в общественной жизни муниципалитетов, — рассказала руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Елена Волкова.

Перед спектаклем ребята с удовольствием участвовали в различных конкурсах, которые провели персонажи спектакля «Три богатыря» Снеговик, Снегурочка и Дед Мороз.

Татьяна приехала на представление вместе со своим сыном Павлом из Пронского района. — Мы в первый раз в театре драмы. Представление нам очень понравилось! — сказала она.

Полина с дочкой Настей — из Рязани. «Замечательный спектакль. Игра актеров потрясающая», — отметили они.

Своими впечатлениями от представления поделилась Светлана Василенко из Пителинского района. «Очень весело, интересно. Главное, что и детям все понравилось», — сказала она.

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ИСТОЧНИК KP.RU