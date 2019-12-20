2019-12-20T18:15:02+03:00
Общество

Региональное отделение «Единой России» организовало новогодний праздник для детей партийцев

В Рязанском театре драмы показали спектакль «Три богатыря»
Поделиться:
Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
Изменить размер текста:

20 декабря в Рязанском театре драмы состоялся новогодний праздник, организованный региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Крепкая семья». Мероприятие посетили более 400 детей и подростков из всех районов Рязанской области и города Рязани.

— В преддверии Нового года региональное отделение партии традиционно организует для ребят из малоимущих и многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья из областного центра и районов посещение новогодних елок в учреждениях культуры Рязани. Также на представления приглашаются дети партийцев местных отделений, активно участвующих в общественной жизни муниципалитетов, — рассказала руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Елена Волкова.

Перед спектаклем ребята с удовольствием участвовали в различных конкурсах, которые провели персонажи спектакля «Три богатыря» Снеговик, Снегурочка и Дед Мороз.

Татьяна приехала на представление вместе со своим сыном Павлом из Пронского района. — Мы в первый раз в театре драмы. Представление нам очень понравилось! — сказала она.

Полина с дочкой Настей — из Рязани. «Замечательный спектакль. Игра актеров потрясающая», — отметили они.

Своими впечатлениями от представления поделилась Светлана Василенко из Пителинского района. «Очень весело, интересно. Главное, что и детям все понравилось», — сказала она.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Скопине прошел митинг в поддержку жителей поселка Желтухинский
Региональное отделение «Единой России» организовало новогодний праздник для детей партийцев
Появилась официальная информация о ДТП на рязанской трассе с двумя погибшими и семью пострадавшими
Пушистый воришка: рязанские рыбаки подкармливают дикого хорька
Полиция рассказала о масштабном рейде в Рязани
Улицу Ленинского Комсомола в Рязани перекрыли
С самой актуальной новогодней елки в Рязани украли два противогаза
Руководителем рязанской «Деловой России» стал Дмитрий Иванков
В Рязани горело предприятие по производству растворителя
Стало известно, насколько в Рязани с Нового года подорожают квартиры
Рязань может стать Городом трудовой доблести
В Рязани девушка на «Ниве» протаранила Nissan Almera
Генпрокуратура: рязанское правительство нарушало законы в сфере ЖКХ
Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали
На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей