2019-12-20T17:10:28+03:00
Происшествия

Полиция рассказала о масштабном рейде в Рязани

Привлекались ППС, ДПС, участковые и подразделения по делам несовершеннолетних
Антон КОНОВАЛОВ
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19 декабря полиция провела в Рязани масштабные рейды. Как сообщает пресс-служба УМВД, их цель – «пресечение нарушений общественного порядка, а также выявление нарушений в сфере миграции и торговли».

К участию в рейдах привлекались сотрудники ППС, ДПС, подразделения по делам несовершеннолетних и участковые. В частности, патрульные особое внимание уделяли местам скопления молодежи и мигрантов.

В итоге насчитали 138 административных правонарушений, причем большинство из них (47) – несоблюдение ПДД, еще 31 – это распитие алкоголя и появление в пьяном виде в общественных местах, 14 связаны с миграционным законодательством. Девятерых рязанцев уличили в неисполнении родительских обязанностей.

Дважды за сутки изымались различные товары, в том числе контафактные вещи и незаконно продаваемый алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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