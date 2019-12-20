Улицу Ленинского Комсомола в Рязани перекрыли
У дома №27 срочно ремонтируют канализационный коллектор
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20 декабря в Рязани из-за срочного ремонта канализационного коллектора на время перекрыли улицу Ленинского Комсомола. Работы ведутся у дома №27, сообщает пресс-служба администрации города.
МП «Водоканал» обещает управиться до 23.00. Все это время нельзя будет проехать по участку между перекрестками с улицей Пушкина и улицей 2-я Линия.
К отключению воды авария не приведет.
ИСТОЧНИК KP.RU