2019-12-20T15:41:54+03:00
Общество

Руководителем рязанской «Деловой России» стал Дмитрий Иванков

Члены совета выбрали председателя из двух кандидатур. Больше всего человек проголосовали за предпринимателя с 20-летним стажем
Александр РАДЫГИН
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Фото: "Деловая Россия".Фото: "Деловая Россия".
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19 декабря на общем собрании рязанского регионального отделения организации «Деловая Россия» выбрали председателя. Им стал предприниматель Дмитрий Иванков.

Отметим, что члены совета путем голосования выбирали из двух кандидатур, еще одним претендентом на кресло общественной организации был Сергей Икрамов.

Напомним, прежний председатель Владимир Моторжин сложил полномочия в конце октября.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Иванков - предприниматель со стажем более 20 лет. Достижениями созданного им бизнеса стали проектирование и строительство промышленных предприятий в Рязанской области.

Является председателем совета СРО строителей «Ассоциации гарантия качества строительства».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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