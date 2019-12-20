Стало известно, насколько в Рязани с Нового года подорожают квартиры
В Рязани все большей популярностью пользуются квартиры в новостройках, а не вторички, но с Нового года ситуация может измениться, сообщает АиФ-Рязань со ссылкой на президента Рязанской палаты недвижимости Марину Рундаеву.
— Сначала цены подскочат на жилье в новостройках. Связано это с изменениями в законодательстве о строительстве и введением эскроу-счетов, — говорит Рундаева. — Строительства будет заметно меньше, соответственно, поднимутся цены. Из-за этого упадет спрос на квартиры в новых домах. Люди начнут рассматривать рынок вторичного жилья, и поэтому на вторичку ценник тоже поднимется.
По мнению специалиста, квартиры в Рязани подорожают минимум на 15%.
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ИСТОЧНИК KP.RU