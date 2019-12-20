2019-12-20T13:13:05+03:00
Недвижимость

Стало известно, насколько в Рязани с Нового года подорожают квартиры

Специалисты считают, что люди станут больше покупать вторичное жилье
Яков РЫКОВ
Поделиться:
По мнению специалиста, квартиры в Рязани подорожают минимум на 15%.По мнению специалиста, квартиры в Рязани подорожают минимум на 15%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Рязани все большей популярностью пользуются квартиры в новостройках, а не вторички, но с Нового года ситуация может измениться, сообщает АиФ-Рязань со ссылкой на президента Рязанской палаты недвижимости Марину Рундаеву.

— Сначала цены подскочат на жилье в новостройках. Связано это с изменениями в законодательстве о строительстве и введением эскроу-счетов, — говорит Рундаева. — Строительства будет заметно меньше, соответственно, поднимутся цены. Из-за этого упадет спрос на квартиры в новых домах. Люди начнут рассматривать рынок вторичного жилья, и поэтому на вторичку ценник тоже поднимется.

По мнению специалиста, квартиры в Рязани подорожают минимум на 15%.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани срочно ищут наследников еще двух квартир

Собственники недвижимости умерли, но из родственников так никто и не объявился. Через месяц все имущество может перейти городу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С самой актуальной новогодней елки в Рязани украли два противогаза
Руководителем рязанской «Деловой России» стал Дмитрий Иванков
В Рязани горело предприятие по производству растворителя
Стало известно, насколько в Рязани с Нового года подорожают квартиры
Рязань может стать Городом трудовой доблести
В Рязани девушка на «Ниве» протаранила Nissan Almera
Генпрокуратура: рязанское правительство нарушало законы в сфере ЖКХ
Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали
На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей
В Ряжске жертвой ДТП стал 34-летний пешеход
Детская игровая комната в жилом комплексе — новый формат для ваших детей
Упавшее от ветра дерево оставило без электричества улицу Пожалостина
Маршрут №21 в Рязани продлили на 4 километра
Сергей Карабасов обжалует решение о продлении ареста
Рыбаки обнаружили на реке редкую птицу для Рязанской области
Вслед за «Р» пала «Я»: арт-объект «Рязань 2020» продолжает уменьшаться
В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария
В Рязанской области разыскивают парализованную собаку
Арт-объект «Рязань 2020» превратился в арт-объект «…язань 2020»
Окончено расследование убийства женщины ради 300 рублей
Уснувший на трассе в Скопинском районе парень выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола
Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась
«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку
Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку
Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз
Больше 10 ударов ножом: убийство брата рязанка выдала за суицид
Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот
Рязанец может лишиться телевизора за долги перед РМПТС