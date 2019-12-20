Рязань может стать Городом трудовой доблести

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-20T12:32:55+03:00

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20 декабря прошло заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Одним из вопросов повестки дня стало обсуждение вопроса присвоения Рязани звания «Город трудовой доблести».

— 14 декабря президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, который предполагает установить звание «Город трудовой доблести», — отметил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин.

Лидер рязанских единороссов пояснил, что звание присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в годы Великой Отечественной войны и обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили массовый героизм и самоотверженность.

— Предложение о присвоении почетного звания граждане и общественные организации могут вносить в органы местного самоуправления, которые, рассмотрев его, обращаются в органы законодательной власти субъекта федерации и органы высшей исполнительной власти. После того, как будет принято положительное решение по данному вопросу губернатором и областной Думой, ходатайство о присвоении звания направляется президенту РФ, — объяснил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Сергей Филимонов.

По его словам, необходимо также составить историческую справку, которая будет включать информацию о награждениях предприятий и их работников государственными наградами и документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.

— В случае присвоения звания на территории населенного пункта будет установлена стела с гербом города и текстом указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». Кроме этого, в праздник Весны и Труда, День Победы и День города производится салют, — сообщил Сергей Филимонов.

Президиум регионального политсовета поручил региональному исполкому организовать сбор подписей, а затем обратиться в органы местного самоуправления.

Также участники совещания рассмотрели вопрос проведения в Рязанской области акции «Навстречу году 75-летия Великой Победы».

— Предполагается, что она пройдет на базе первичных отделений партии, — пояснил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе Андрей Кашаев.

Президиум постановил поручить секретарям местных отделений «Единой России» организовать поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей с Новым годом.

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ИСТОЧНИК KP.RU