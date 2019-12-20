2019-12-20T12:36:22+03:00
Происшествия

В Рязани девушка на «Ниве» протаранила Nissan Almera

ДТП на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова обошлось без пострадавших
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Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.
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Поздно вечером в четверг, 19 декабря, в Рязани на перекрестке улицы Циолковского с проездом Яблочкова и улице Маяковского произошло ДТП. По предварительным данным, девушка за рулем «Нивы», имея небольшой опыт вождения, поворачивала с проезда Яблочкова в сторону путепровода не с той полосы и не пропустила встречный автомобиль. Nissan Almera пересекал улицу Циолковского со стороны улицы Маяковского. Автоавария обошлась без пострадавших. Иномарка получила серьезные повреждения.

Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.

Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.

Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.

Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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