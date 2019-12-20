В Рязани девушка на «Ниве» протаранила Nissan Almera
Поздно вечером в четверг, 19 декабря, в Рязани на перекрестке улицы Циолковского с проездом Яблочкова и улице Маяковского произошло ДТП. По предварительным данным, девушка за рулем «Нивы», имея небольшой опыт вождения, поворачивала с проезда Яблочкова в сторону путепровода не с той полосы и не пропустила встречный автомобиль. Nissan Almera пересекал улицу Циолковского со стороны улицы Маяковского. Автоавария обошлась без пострадавших. Иномарка получила серьезные повреждения.
Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.
Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали
На трассе М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение Kia Rio и Chevrolet Captiva (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»