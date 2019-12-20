Генпрокуратура: рязанское правительство нарушало законы в сфере ЖКХ

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-20T12:07:42+03:00

Ответственных должностных лиц наказали дисциплинарно. За что конкретно, не уточняется

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Генрокуратура уличила правительство Рязанской области в нарушениях законодательства в сфере ЖКХ. Представление об их устранении кабинету министров вносил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев.

Какие конкретно претензии к работе исполнительной власти возникли у сотрудников правоохранительных органов федерального уровня, к сожалению не конкретизируется. «Комсомолка» обратилась за уточнениями.

Пока известно лишь, что дисциплинарную ответственность понесли должностные лица жилинспекции, региональной энергетической комиссии (тарифный регулятор), министерства ТЭК и ЖКХ. Помимо коммунальных правовых норм не соблюдались законы о противодействии коррупции, государственном контроле и надзоре, рассмотрении обращений граждан и об административных правонарушениях.

Как сообщает genproc.gov.ru, указанные органы исполнительной власти исправились: устранили нарушения и позаботились, чтобы они не повторялись.

ИСТОЧНИК KP.RU