2019-12-20T11:18:36+03:00
Общество

На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей

Новогоднее представление подарил детям Рязанский театр кукол, а рязанские предприниматели - подарки
Ольга ГЕРЖОВА
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Фото: Ольга ГЕРЖОВА.Фото: Ольга ГЕРЖОВА.
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Вот уже третий год в Рязанском театре кукол проводится праздник «Елка с ложкой» для воспитанников детских домов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Театр кукол подарил мальчишкам и девчонкам новогоднее представление под названием «Были и небылицы новогодней столицы». В гости к маленьким рязанцам пришли Дед Мороз и Снегурочка, герои сказок и мультфильмов. После представления для ребят накрыли сладкий стол, а потом вручили подарки от спонсоров. Еще одним общим для всех подарком стал фейерверк.

- Мы благодарны организаторам за то, что они подарили нашим детям праздник, - сказала Татьяна Немченко, воспитатель Рыбновской школы-интерната.

-Я танцевала в хороводе рядом со Снегурочкой, - поведала шестилетняя Алина.

А семилетний Владик добавил:

- Мне понравился Змей Горыныч. Он был очень большой и совсем не злой.

Взрослые стояли в сторонке и наблюдали, чтобы никто не ушел без подарка. Всем ли хватило десерта? У всех ли хорошее настроение?

- Самое главное – видеть улыбки на лицах детей, - призналась руководитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Ирина Данилова. – Это является отличным стимулом для дальнейшей работы.

Фото: Ольга ГЕРЖОВА.

Фото: Ольга ГЕРЖОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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