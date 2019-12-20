На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей
Вот уже третий год в Рязанском театре кукол проводится праздник «Елка с ложкой» для воспитанников детских домов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Театр кукол подарил мальчишкам и девчонкам новогоднее представление под названием «Были и небылицы новогодней столицы». В гости к маленьким рязанцам пришли Дед Мороз и Снегурочка, герои сказок и мультфильмов. После представления для ребят накрыли сладкий стол, а потом вручили подарки от спонсоров. Еще одним общим для всех подарком стал фейерверк.
- Мы благодарны организаторам за то, что они подарили нашим детям праздник, - сказала Татьяна Немченко, воспитатель Рыбновской школы-интерната.
-Я танцевала в хороводе рядом со Снегурочкой, - поведала шестилетняя Алина.
А семилетний Владик добавил:
- Мне понравился Змей Горыныч. Он был очень большой и совсем не злой.
Взрослые стояли в сторонке и наблюдали, чтобы никто не ушел без подарка. Всем ли хватило десерта? У всех ли хорошее настроение?
- Самое главное – видеть улыбки на лицах детей, - призналась руководитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Ирина Данилова. – Это является отличным стимулом для дальнейшей работы.
Фото: Ольга ГЕРЖОВА.
ИСТОЧНИК KP.RU