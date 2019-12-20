В Ряжске жертвой ДТП стал 34-летний пешеход
19 декабря в Ряжске жертвой ДТП стал 34-летний мужчина. У дома №86 на улице Новоряжская он пересекал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, но вне самой «зебры», и попал под ВАЗ-2115.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел в 17.05. За рулем автомобиля находился 21-летний житель Рязанской области.
В результате наезда пешехода госпитализировали.
Согласно статистике ГИБДД, за одиннадцать месяцев 2019 года только в нашем регионе случилось 392 ДТП с участием пеших участников дорожного движения, в результате которых 46 человек погибли и 370 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU