2019-12-20T10:41:19+03:00
Общество

В Ряжске жертвой ДТП стал 34-летний пешеход

Мужчину, попавшего под ВАЗ-2115 на улице Новоряжской, госпитализировали
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:

19 декабря в Ряжске жертвой ДТП стал 34-летний мужчина. У дома №86 на улице Новоряжская он пересекал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, но вне самой «зебры», и попал под ВАЗ-2115.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел в 17.05. За рулем автомобиля находился 21-летний житель Рязанской области.

В результате наезда пешехода госпитализировали.

Согласно статистике ГИБДД, за одиннадцать месяцев 2019 года только в нашем регионе случилось 392 ДТП с участием пеших участников дорожного движения, в результате которых 46 человек погибли и 370 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали
На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей
В Ряжске жертвой ДТП стал 34-летний пешеход
Детская игровая комната в жилом комплексе — новый формат для ваших детей
Упавшее от ветра дерево оставило без электричества улицу Пожалостина
Маршрут №21 в Рязани продлили на 4 километра
Сергей Карабасов обжалует решение о продлении ареста
Рыбаки обнаружили на реке редкую птицу для Рязанской области
Вслед за «Р» пала «Я»: арт-объект «Рязань 2020» продолжает уменьшаться
В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария
В Рязанской области разыскивают парализованную собаку
Арт-объект «Рязань 2020» превратился в арт-объект «…язань 2020»
Окончено расследование убийства женщины ради 300 рублей
Уснувший на трассе в Скопинском районе парень выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола
Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась
«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку
Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку
Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз
Больше 10 ударов ножом: убийство брата рязанка выдала за суицид
Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот
Рязанец может лишиться телевизора за долги перед РМПТС