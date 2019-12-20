2019-12-20T10:15:19+03:00
Недвижимость

Детская игровая комната в жилом комплексе — новый формат для ваших детей

Девелопер «Мармакс» рассказал о новом формате для детей в жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — детская игровая комната
Поделиться:
Фото: "Мармакс".Фото: "Мармакс".
Изменить размер текста:

Для жителей комплекса «Мармакс» спроектировали детскую игровую комнату, в которой можно провести время так, как хочет ваш ребенок. Здесь будет можно играть в настольные игры с друзьями, прийти и поиграть со своими игрушками, посмотреть мультфильмы, почитать книги или позаниматься творчеством. В помещении предусмотрена раковина — можно помыть руки, умыться, а также помыть кисти для рисования.

Детская игровая комната будет обслуживаться управляющей компанией премиум-класса.

— Управляющая компания гарантирует своевременную уборку помещения, а также осуществляет контроль доступа на территорию комплекса — зайти в игровую комнату снаружи нельзя. Вам не придется беспокоиться за ребенка, — отметили в «Мармакс».

Фото: "Мармакс".

Фото: "Мармакс".

Такое пространство является новым решением для жилых комплексов в нашем городе.

— Игровая комната может использоваться также как место для проведения праздников, например, дня рождения. Комната удобна тем, что независимо от погодных условий у вашего ребенка всегда будет пространство для увлекательного досуга. Детская игровая комната будет доступна только для жителей комплекса, — рассказали представители компании.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса в историческом центре города с уникальными концепциями для жизни.

Фото: "Мармакс".

Фото: "Мармакс".

Подробнее о жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и его преимуществах вы узнаете по телефону: (4912) 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали
На праздник «Елка с ложкой» приехали 120 детей
В Ряжске жертвой ДТП стал 34-летний пешеход
Детская игровая комната в жилом комплексе — новый формат для ваших детей
Упавшее от ветра дерево оставило без электричества улицу Пожалостина
Маршрут №21 в Рязани продлили на 4 километра
Сергей Карабасов обжалует решение о продлении ареста
Рыбаки обнаружили на реке редкую птицу для Рязанской области
Вслед за «Р» пала «Я»: арт-объект «Рязань 2020» продолжает уменьшаться
В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария
В Рязанской области разыскивают парализованную собаку
Арт-объект «Рязань 2020» превратился в арт-объект «…язань 2020»
Окончено расследование убийства женщины ради 300 рублей
Уснувший на трассе в Скопинском районе парень выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола
Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась
«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку
Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку
Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз
Больше 10 ударов ножом: убийство брата рязанка выдала за суицид
Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот
Рязанец может лишиться телевизора за долги перед РМПТС