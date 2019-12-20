Детская игровая комната в жилом комплексе — новый формат для ваших детей

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-20T10:15:19+03:00

Девелопер «Мармакс» рассказал о новом формате для детей в жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — детская игровая комната

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Для жителей комплекса «Мармакс» спроектировали детскую игровую комнату, в которой можно провести время так, как хочет ваш ребенок. Здесь будет можно играть в настольные игры с друзьями, прийти и поиграть со своими игрушками, посмотреть мультфильмы, почитать книги или позаниматься творчеством. В помещении предусмотрена раковина — можно помыть руки, умыться, а также помыть кисти для рисования.

Детская игровая комната будет обслуживаться управляющей компанией премиум-класса.

— Управляющая компания гарантирует своевременную уборку помещения, а также осуществляет контроль доступа на территорию комплекса — зайти в игровую комнату снаружи нельзя. Вам не придется беспокоиться за ребенка, — отметили в «Мармакс».

Фото: "Мармакс".

Такое пространство является новым решением для жилых комплексов в нашем городе.

— Игровая комната может использоваться также как место для проведения праздников, например, дня рождения. Комната удобна тем, что независимо от погодных условий у вашего ребенка всегда будет пространство для увлекательного досуга. Детская игровая комната будет доступна только для жителей комплекса, — рассказали представители компании.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — малоэтажный жилой комплекс бизнес-класса в историческом центре города с уникальными концепциями для жизни.

Фото: "Мармакс".

Подробнее о жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и его преимуществах вы узнаете по телефону: (4912) 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU