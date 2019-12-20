2019-12-20T09:33:47+03:00
Общество

Маршрут №21 в Рязани продлили на 4 километра

Его дополнили тремя остановками в прямом и обратном направлениях
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликовано постановление администрации Рязани, согласно которому с 20 декабря муниципальный маршрут №21 «Большая ул. – пос. Недостоево» продлен на 4 километра. После остановки «Телезавод» добавилось еще три:

- ул. Трехреченская, ул. Свободы и пос. Семчино в прямом направлении;

- ул.Дачная, ул. Семчинская, 11 и пос. Семчино в обратном направлении.

Таким образом, автобусы №21 буду ездить по-старому, но заезжать на улицу Семчинскую, как это делают №№17, 53 и 98, а затем возвращаться к прежнему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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