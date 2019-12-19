2019-12-19T19:58:05+03:00
Происшествия

В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария

По словам очевидцев, столкнулись сразу шесть автомобилей
Роман ДОРОФЕЕВ
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Кадр из видеозаписи очевидцев событий.Кадр из видеозаписи очевидцев событий.
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Вечером в четверг, 19 декабря, в Рязани на Московском шоссе – напротив ТЦ «Полсинаут» - произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись сразу шесть автомобилей.

Видеозапись с места ДТП на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» разместила телекомпания «Город». Видно, что некоторые машины получили серьезные повреждения. При движение к центру города образовался мощный затор. Серьезных травм в аварии никто не подучил.

Официальной информации о ДТП не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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