В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-19T19:58:05+03:00

По словам очевидцев, столкнулись сразу шесть автомобилей

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Вечером в четверг, 19 декабря, в Рязани на Московском шоссе – напротив ТЦ «Полсинаут» - произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись сразу шесть автомобилей.

Видеозапись с места ДТП на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» разместила телекомпания «Город». Видно, что некоторые машины получили серьезные повреждения. При движение к центру города образовался мощный затор. Серьезных травм в аварии никто не подучил.

Официальной информации о ДТП не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU