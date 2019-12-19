В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария
Вечером в четверг, 19 декабря, в Рязани на Московском шоссе – напротив ТЦ «Полсинаут» - произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись сразу шесть автомобилей.
Видеозапись с места ДТП на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» разместила телекомпания «Город». Видно, что некоторые машины получили серьезные повреждения. При движение к центру города образовался мощный затор. Серьезных травм в аварии никто не подучил.
Официальной информации о ДТП не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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