2019-12-19T18:16:09+03:00
Происшествия

Окончено расследование убийства женщины ради 300 рублей

Перед судом предстанет 16-летний житель Спасского района
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет завершил расследование убийства, потрясшего Спасск-Рязанский прошлой зимой. В ночь на 26 февраля на женщину, которая шла с АЗС, напал неизвестный.

Тело, закопанное в снегу, обнаружили два дня спустя, а уже на следующий день правоохранительные органы объявили о задержании подозреваемого. Считается, что зверскую расправу учинил 16-летний парень, который за две недели до этого, 8-го и 10-го числа, украл деньги, продукты и сигареты на 100 тысяч рублей из трех торговых точек райцентра.

В момент нападения юноша был пьян и, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, задумал ограбить женщину. Он напал на жертву, нанес ей множество ударов кулаками по голове и телу, а также несколько ударов ножом. Добычей преступника стали 300 рублей, которые он нашел в кармане куртки убитой.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани на Московском шоссе произошла массовая авария
В Рязанской области разыскивают парализованную собаку
Арт-объект «Рязань 2020» превратился в арт-объект «…язань 2020»
Окончено расследование убийства женщины ради 300 рублей
Уснувший на трассе в Скопинском районе парень выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола
Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась
«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку
Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку
Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз
Больше 10 ударов ножом: убийство брата рязанка выдала за суицид
Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот
Рязанец может лишиться телевизора за долги перед РМПТС