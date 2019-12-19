Окончено расследование убийства женщины ради 300 рублей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-19T18:16:09+03:00

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Следственный комитет завершил расследование убийства, потрясшего Спасск-Рязанский прошлой зимой. В ночь на 26 февраля на женщину, которая шла с АЗС, напал неизвестный.

Тело, закопанное в снегу, обнаружили два дня спустя, а уже на следующий день правоохранительные органы объявили о задержании подозреваемого. Считается, что зверскую расправу учинил 16-летний парень, который за две недели до этого, 8-го и 10-го числа, украл деньги, продукты и сигареты на 100 тысяч рублей из трех торговых точек райцентра.

В момент нападения юноша был пьян и, как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, задумал ограбить женщину. Он напал на жертву, нанес ей множество ударов кулаками по голове и телу, а также несколько ударов ножом. Добычей преступника стали 300 рублей, которые он нашел в кармане куртки убитой.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU