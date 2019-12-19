2019-12-19T16:03:39+03:00
Общество

В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола

Все объекты – на Лыбедском бульваре со стороны цирка
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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На Лыбедском бульваре заканчивают монтаж двух геокуполов и скоро их смогут посетить первые гости, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Внутри будут сувенирные лавки, интерактивные площадки и небольшая кофейня.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Одновременно на 1 этаже «Былины», ныне превратившейся в «Новогодний дом», заработал визит-центр. Консультанты информируют посетителей о событиях проекта «Рязань – Новогодняя столица-2020», вариантах зимнего отдыха, оформляют карту гостя и знакомят с мобильным приложением, установив которое можно получить скидки в кафе, гостиницах и магазинах города.

На 2 этаже работает Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел. Здесь можно купить изделия мастеров Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Омской и других областей.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Здесь же будут проводить ремесленные мастер-классы, на которых собственноручно можно сделать новогодний сувенир. Открылся и дополнительный офис туристского информационного центра.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

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На каждой остановке будут выходить музыканты, одетые в костюмы Деда Мороза и давать мини-концерт. Проехать можно будет по всему центру города до Лесопарка (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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