В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола
На Лыбедском бульваре заканчивают монтаж двух геокуполов и скоро их смогут посетить первые гости, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Внутри будут сувенирные лавки, интерактивные площадки и небольшая кофейня.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
Одновременно на 1 этаже «Былины», ныне превратившейся в «Новогодний дом», заработал визит-центр. Консультанты информируют посетителей о событиях проекта «Рязань – Новогодняя столица-2020», вариантах зимнего отдыха, оформляют карту гостя и знакомят с мобильным приложением, установив которое можно получить скидки в кафе, гостиницах и магазинах города.
На 2 этаже работает Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел. Здесь можно купить изделия мастеров Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Омской и других областей.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
Здесь же будут проводить ремесленные мастер-классы, на которых собственноручно можно сделать новогодний сувенир. Открылся и дополнительный офис туристского информационного центра.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU