В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-19T16:03:39+03:00

Все объекты – на Лыбедском бульваре со стороны цирка

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На Лыбедском бульваре заканчивают монтаж двух геокуполов и скоро их смогут посетить первые гости, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Внутри будут сувенирные лавки, интерактивные площадки и небольшая кофейня.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Одновременно на 1 этаже «Былины», ныне превратившейся в «Новогодний дом», заработал визит-центр. Консультанты информируют посетителей о событиях проекта «Рязань – Новогодняя столица-2020», вариантах зимнего отдыха, оформляют карту гостя и знакомят с мобильным приложением, установив которое можно получить скидки в кафе, гостиницах и магазинах города.

На 2 этаже работает Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел. Здесь можно купить изделия мастеров Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Омской и других областей.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Здесь же будут проводить ремесленные мастер-классы, на которых собственноручно можно сделать новогодний сувенир. Открылся и дополнительный офис туристского информационного центра.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU