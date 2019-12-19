2019-12-19T17:03:40+03:00
Общество

«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку

А еще Группа компаний продолжает дарить подарки и разыгрывать призы покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»
Антон КОНОВАЛОВ
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«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку.«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку.
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Накануне Нового года Группа компаний «Зеленый сад» провела очередной розыгрыш приза среди своих подписчиков в социальных сетях - нарядной новогодней елки. Итоги розыгрыша приза в Instagram были подведены 18 декабря 2019 года. Победительницей конкурса стала рязанка Анна, проживающая в доме, возведенном «Зеленым садом» на Первомайском проспекте, 76.

Напомним, что для всем, кто приобретет до 31 декабря 2019 года квартиру в жилом квартале «Еврокласс» в Кальном, Группа компаний «Зеленый сад» дарит на выбор кладовку или отделку «WhiteBox». Купившие квартиры в ноябре уже приняли участие в розыгрыше приза - быстрого ремонта «RENT». Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина Сидорова. Второй этап розыгрыша приза для всех, кто купит квартиру в ЖК «Еврокласс» в декабре, состоится уже в 2020 году, 9 января.

Узнать подробности акций, а также получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77. Официальный сайт: www.green-garden.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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