2019-12-19T16:55:19+03:00
Общество

Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз

Литой асфальтобетонной смеси непогода нипочем, говорят дорожники
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

Реагируя на ряд публикаций в социальных сетях и СМИ по поводу дорожных работ в сырую погоду, администрация Рязани опубликовала информацию от Дирекции благоустройства города. Зимой эта организация занимается ямочным ремонтом, применяя литую асфальтобетонную смесь, и с 4 декабря заделала таким образом 800 кв.м. проезжей части.

- Литой асфальтобетон применяется в тех случаях, когда асфальтобетонную смесь использовать нельзя. Ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью может применяться при пониженных температурах до -30, - заявили в администрации.

Дорожники отмечают, что тугоплавкий битум заполняет все неровности, разогревает дно и стенки выбоины, испаряя влагу, то есть прочному соединению ничто не мешает. Затем бригада рассыпает щебень и ждет застывания смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уснувший на трассе в Скопинском районе парень выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Рязани открыли визит-центр и установили два геокупола
Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась
«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку
Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку
Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз
Больше 10 ударов ножом: убийство брата рязанка выдала за суицид
Елена Митина: В Рязанской области уделяется большое внимание защите прав детей-сирот
Рязанец может лишиться телевизора за долги перед РМПТС
Прущий буром Audi спровоцировал серьезное ДТП в Рязани
В общаге водного техникума в Касимове произошла жесткая драка
Новый томограф поможет Рязани в борьбе с главной причиной смертности
Рязанский маршрутчик выгнал оплатившую проезд девочку
В ночь на 1 января перекроют центр Рязани и участок в Песочне
Чиновники рязанского правительства согласились пройти тест на наркотики
В новогоднюю ночь в Рязани можно будет увидеть три больших фейерверка
Рязанский губернатор рекомендовал предприятиям сделать 31 декабря выходным днем
Стало известно, когда кондукторам рязанского УРТ повысят зарплату
Супермаркеты «Барс» проводят предновогодние розыгрыши ценных призов
Рязань в четверг приблизится к тепловому рекорду
В мещерском лесу бобры из дерева выгрызли настоящую скульптуру
Накануне открытия Дворец торжеств в Рязани показали во всей красе
Рязанские журналисты определили лучшие пресс-службы области
С нового года в рязанских электричках подорожает проезд
Стало известно, где в Рязани можно купить калинник
Только три водоема Рязани гигиенически безопасны
Рядом с Лыбедским бульваром в Рязани хотят сделать музей костюма
По улицам Рязани будет курсировать Рязморобус с оркестром
О ночном пожаре в рязанском селе спасателям сообщили проезжающие мимо водители