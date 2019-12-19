Администрация Рязани: ямочный ремонт можно делать в дождь, и в мороз

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-19T16:55:19+03:00

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Реагируя на ряд публикаций в социальных сетях и СМИ по поводу дорожных работ в сырую погоду, администрация Рязани опубликовала информацию от Дирекции благоустройства города. Зимой эта организация занимается ямочным ремонтом, применяя литую асфальтобетонную смесь, и с 4 декабря заделала таким образом 800 кв.м. проезжей части.

- Литой асфальтобетон применяется в тех случаях, когда асфальтобетонную смесь использовать нельзя. Ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью может применяться при пониженных температурах до -30, - заявили в администрации.

Дорожники отмечают, что тугоплавкий битум заполняет все неровности, разогревает дно и стенки выбоины, испаряя влагу, то есть прочному соединению ничто не мешает. Затем бригада рассыпает щебень и ждет застывания смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU