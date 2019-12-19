Больше 10 ударов ножом: убийство брата рязанка выдала за суицид

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-19T13:08:55+03:00

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В Кораблинском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве. Перед судом после утверждения обвинительного заключения прокурором предстанет 52-летняя женщина, которая обвиняется в расправе над родным братом.

Преступление произошло 6 августа 2019 года в селе Бестужево. Его обстоятельства довольно банальны: алкоголь, пьяная ссора... В какой-то момент хозяйка взяла в руки нож и ударила 42-летнего родственника не менее 10 раз ножом в грудь, спину и шею. Орудие убийства она вложила в жертве в руку, а затем выдвигала разные версии, в том числе о суициде.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, собранные доказательства изобличают обвиняемую как убийцу.

ИСТОЧНИК KP.RU